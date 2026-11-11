Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Hoda Jaberian, coordinadora del programa de educación en situaciones de emergencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), advirtió de que la continua privación de las niñas y las mujeres de la educación secundaria y universitaria expone a Afganistán al riesgo de perder a toda una generación de profesionales cualificados.

Jaberian afirmó en una entrevista que las consecuencias de la exclusión de las niñas y las mujeres de la educación van más allá de los entornos educativos y ponen en grave peligro el futuro social y económico de Afganistán.

Al subrayar que Afganistán no puede permitirse perder a otra generación de escolares y estudiantes universitarios, pidió el regreso de las niñas y las mujeres al sistema educativo y el fortalecimiento de las infraestructuras educativas del país.

Esta alta responsable de la UNESCO precisó que la prioridad principal debe ser la reapertura inmediata de las escuelas para niñas, ya que el regreso de las niñas y las mujeres al sistema educativo formal reviste una importancia fundamental y ninguna oportunidad educativa alternativa puede sustituir a la educación formal.

Jaberian reclamó asimismo que se ofrezcan oportunidades de aprendizaje a los niños y jóvenes que actualmente están privados de educación, en particular a las niñas y las mujeres, quienes han sufrido en mayor medida las restricciones educativas.

En otra parte de la entrevista, subrayó la necesidad de mejorar la calidad de la educación en Afganistán y afirmó que debe darse prioridad al apoyo a los docentes, al suministro de libros y material didáctico, y a la mejora del sistema de recopilación de datos y de la planificación educativa.

Según un informe de la ONU publicado en noviembre de 2026, las restricciones de los talibanes han privado hasta ahora de la educación secundaria a unos 2,4 millones de niñas. Además, en 2026 ninguna niña se ha matriculado en las universidades de Afganistán.

Tras su regreso al poder en 2021, los talibanes prohibieron primero la educación de las niñas a partir del sexto curso; después, en diciembre de 2022, vetaron el acceso de las mujeres a las universidades y, en diciembre de 2024, también sus estudios en instituciones médicas.