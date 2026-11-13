“Desde hace unas horas, un buque que transportaba gas licuado que navegaba al este del estrecho de Ormuz, haciendo caso omiso de reiteradas advertencias, intentó cruzar por la ruta meridional no autorizada y peligrosa del estrecho, pero chocó contra una mina marina y sufrió una potente explosión”, ha dado a conocer la Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI).

De acuerdo con la información, “el buque no había aprendido la lección de lo ocurrido con los petroleros que explotaron anteriormente y había optado por contar con la protección de cazas estadounidenses para cruzar el estrecho”.

De hecho, ha señalado la Armada del CGRI, el buque “ignoraba que las minas marinas nunca coordinan con el Ejército contrabandista y agresor de EE.UU. para atrapar a sus presas”.

El CGRI ha asegurado que gestiona el estrecho de Ormuz con firmeza y determinación, y advertido de que cualquier embarcación que intente infringir las regulaciones iraníes, ignore sus advertencias o transite por rutas no autorizadas correrá la misma suerte que buques anteriores.

Irán insiste en que únicamente los buques que respeten las regulaciones establecidas por la República Islámica pueden transitar de forma segura por el estrecho de Ormuz, mientras que aquellos que actúen en beneficio de las agresoras se enfrentarán a consecuencias contundentes.

El país persa impuso las restricciones en el estrecho en respuesta a la última ronda de agresión estadounidense-israelí, que comenzó el 28 de febrero.