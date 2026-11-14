“La Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) ha elaborado sus informes basándose en los informes de las resoluciones de la Junta de Gobernadores que presentaban fallas técnicas y legales, fueron aprobados mediante un abuso de procedimiento y sus conclusiones excedieron la autoridad legal”, denunció el viernes la representación diplomática de Irán en Viena (Austria), por medio de un comunicado.

Como destaca en el comunicado, el propio Rafael Grossi, director general de la AIEA, admitió que “los ataques contra las instalaciones nucleares iraníes sometidas a supervisión crearon una situación sin precedentes”, interrumpieron las inspecciones, obligaron a la Agencia a retirar a sus inspectores e hicieron necesario examinar las preocupaciones de seguridad de Irán.

Conforme a la nota, Estados Unidos “eliminó la agresión de sus resoluciones sesgadas, pero no pudo borrar sus consecuencias de la realidad. ¡Los hechos no desaparecen por conveniencias políticas!”, agrega.

Asimismo, confirmó que “la aplicación de salvaguardias habituales no puede reanudarse en medio de circunstancias extraordinarias”, instando a “la Junta de Gobernadores a examinar las causas fundamentales de la situación actual”.

La representación iraní en Viena emitió el comunicado en respuesta al informe publicado ese mismo día por la AIEA, en el que la Agencia exigió con “máxima urgencia” que Teherán permita el regreso de sus inspectores a las instalaciones nucleares del país.

La AIEA, que se ha negado a condenar hasta ahora los ataques de Estados Unidos y del régimen israelí contra las instalaciones nucleares de Irán, en concreto, se manifestó “cada vez más preocupada” por una planta de enriquecimiento de uranio en Isfahán.

Irán ha subrayado que sigue cooperando con la Agencia Internacional de Energía Atómica, con el portavoz de la Cancillería, Esmail Baqai, anunciando esta semana que inspectores de dicho organismo visitaron la central nuclear del país, situada en Bushehr (sur), hace casi diez días.

Baqai explicó que las inspecciones de otras instalaciones nucleares iraníes, en particular las atacadas por Estados Unidos y el régimen israelí durante las recientes guerras impuestas, no son posibles y que la AIEA no cuenta con acuerdos ni protocolos claros para visitar dichas instalaciones.

Asimismo, afirmó que las inspecciones de esas instalaciones nucleares carecen de justificación alguna en un momento en que Estados Unidos amenaza constantemente con atacar las instalaciones nucleares de Irán.

Baqai también dejó en claro que “no hay ninguna razón” para que Irán permita que sus reservas de uranio enriquecido al 60 % sean transferidas a ningún otro país.