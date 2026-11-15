En un comunicado difundido el domingo por la mañana, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) ha informado que su Fuerza Aeroespacial atacó el radar en la “segunda fase de una respuesta decisiva y aplastante a la agresión [estadounidense]”.

“El impacto preciso y eficaz de estos drones se escuchó en varias partes de Baréin, demostrando una vez más las capacidades operativas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica”, reza el comunicado.

El CGRI también ha reprendido a Estados Unidos por intentar desviar la atención mundial del cierre del estrecho de Ormuz mediante acciones limitadas e indiscriminadas, tras su fracaso en una operación presentada como una misión de escolta, pero cuyo objetivo era el contrabando de petróleo a través de esa vía marítima estratégica, según la fuerza élite militar iraní.

“Sin embargo, los jóvenes oficiales de élite del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica vuelven a declarar con firmeza: El estrecho de Ormuz está cerrado, y cualquier agresión del enemigo estadounidense recibirá una respuesta más dura y aplastante”, ha aseverado.

El CGRI ha explicado que en esta fase se desplegaron más drones del CGRI contra objetivos estadounidenses que en la anterior, advirtiendo de que cualquier acto de agresión provocaría una respuesta “dura” y “calculada”.

Ha calificado el ataque en Bahréin como “una seria advertencia al enemigo agresor para que cese sus provocaciones aéreas y el contrabando de petróleo en el estrecho de Ormuz”.

El viernes, el CGRI de Irán anunció que había destruido un radar militar estadounidense de alerta temprana en Baréin en un ataque de precisión llevado a cabo por su Fuerza Aeroespacial.

Las respuestas de Irán se producen en medio de la guerra de agresión que Estados Unidos e Israel mantienen contra la República Islámica, iniciada el 28 de febrero.

Las fuerzas iraníes han respondido con repetidas oleadas de ataques letales con misiles y drones contra bases y activos militares estadounidenses en todo el Golfo Pérsico, incluidas instalaciones en Baréin, atacando repetidamente radares de alerta temprana y sistemas de defensa aérea estadounidenses.

Las operaciones iraníes anteriores han mermado las capacidades de vigilancia y defensa de Estados Unidos en la región, mientras que las fuerzas estadounidenses han continuado los ataques contra territorio iraní, incluidos emplazamientos civiles y de infraestructuras.

Las autoridades iraníes han advertido repetidamente que cualquier agresión adicional se enfrentará a una represalia ampliada sin restricciones geográficas, en particular en defensa del estrecho de Ormuz.