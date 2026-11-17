Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En la primera parte de este escrito se abordó el diálogo de los ángeles con quienes no son profetas en las religiones monoteístas y en los hadices de los sunníes. En la segunda parte se examinó el diálogo de los ángeles con los Imames infalibles (P). En este escrito se estudian los relatos relacionados con el diálogo de los ángeles con la Excelencia Fátima al-Zahra (P).

Numerosos hadices de los Imames infalibles (P) subrayan el diálogo de la Excelencia Fátima (P) con los ángeles. A modo de ejemplo, en un hadiz de Abd al-Azim (P), transmitido del Imam Yafar as-Sadiq (P) y recogido en distintas fuentes, como Al-Amali, Ilal al-Sharai y Al-Jisal, al describir los atributos de la Excelencia Fátima al-Zahra (P), se dice:

«لِفَاطِمَةَ عَلَیْهَا السَّلاَمُ تِسْعَةُ أَسْمَاءَ عِنْدَ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاطِمَةُ وَ اَلصِّدِّیقَةُ وَ اَلْمُبَارَکَةُ وَ اَلطَّاهِرَةُ وَ اَلزَّکِیَّةُ وَ اَلرَّاضِیَةُ وَ اَلْمَرْضِیَّةُ وَ اَلْمُحَدَّثَةُ وَ اَلزَّهْرَاءُ»؛ la Excelencia Fátima al-Zahra (P) tiene nueve nombres ante Dios: Fátima, Siddiqa, Mubaraka, Tahira, Zakiya, Radiya, Mardiya, Muhaddasa (aquella con quien hablan los ángeles) y Zahra.

«إنما سمیت فاطمه «محدثه» لأن الملائکه کانت تهبط من السماء فتنادیها کما تنادی مریم بنت عمران. فتقول «یا فاطمه! ان اللَّه إصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین یا فاطمه! اقنتی لربّک و اسجدی و ارکعی مع الراکعین» فتحدثهم و یحدثونها»؛ el Imam Yafar as-Sadiq (P) dijo: A Fátima (P) se la llama «Muhaddasa» porque los ángeles descendían del cielo y conversaban con la Excelencia Fátima al-Zahra (P) del mismo modo en que hablaban con Maryam (P). Le decían: «يا فاطمه! إن اللَّه إصطفاک و طهرک و إصطفاک علی نساء العالمین يا فاطمه! اقنتی لربک و اسجدی و ارکعی مع الراکعین». Así, la Excelencia Fátima (P) hablaba con los ángeles y los ángeles dialogaban con ella.

La cadena de transmisión (sanad) de este relato puede encontrarse en las obras Bihar al-Anwar e Ilal al-Sharai.

En las fuentes de hadices también se mencionan los temas de los diálogos entre la Excelencia Fátima al-Zahra (P) y los ángeles. A modo de ejemplo, «informar del rango del Profeta (PB) en el Paraíso y dar el pésame a la Excelencia Fátima al-Zahra (P) por su fallecimiento» se relata como parte de estos diálogos en las obras Usul al-Kafi, Basa’ir al-Daraÿat y Bihar al-Anwar.

Asimismo, en las obras Al-Ijtisas del Sheij Mufid y Al-Ihtiyay del difunto Tabarsi, con la expresión «فَفیه ما یَکون مِن حادث», se plantea como otro de los ejes de estos diálogos el conocimiento de las noticias de las generaciones venideras. «Las noticias de los gobernantes de la comunidad, con mención de sus nombres y los de sus padres» y «las noticias de los creyentes y de los incrédulos» figuran también en algunos relatos entre los demás ejes de estos diálogos. Algunos relatos subrayan, además, que en el curso de estos diálogos no se expuso nada de «lo lícito y lo ilícito dispuesto por Dios» (halal y haram).

Algunos relatos identifican como «Yibril (P)» al ángel que se dirigía a la Excelencia Fátima al-Zahra (P). El Líder mártir de la Revolución Islámica, ante un grupo de recitadores de elegías de la Familia del Profeta (P) (maddahan), el 23 de enero de 2022, aludiendo al conjunto de estos relatos, afirmó: «Según la narración del Corán, Yibril descendió una sola vez en toda la historia sobre alguien que no era profeta: ‹اَرسَلنا اِلَیها روحَنا ‌فَتَمَثَّلَ‌ لَها بَشَراً سَوِیّا›. Si lo que se entiende por espíritu —y esto, desde luego, es objeto de discrepancia— en el episodio de Maryam (P) es Yibril (P), entonces el Altísimo envió a Yibril una sola vez a alguien que no era profeta; el resto de los ángeles han descendido, y ha ocurrido repetidamente que los ángeles han venido, pero Yibril solo una vez; sin embargo, para la Excelencia Fátima al-Zahra (P): ‹وَ کانَ یَأتیها جَبرَئیل›, no se trata de una vez o dos veces; Yibril venía de forma continua y se honraba con la presencia ante la Excelencia Fátima al-Zahra (P)».

Sayyid Ali Asghar Hoseiní – Agencia Internacional de Noticias ABNA