El Departamento de Relaciones Públicas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) ha anunciado este lunes que otro dron estadounidense MQM-170 ha sido capturado mediante una precisa y exitosa operación de guerra electrónica, llevada a cabo por especialistas de la Fuerza Aeroespacial del CGRI en el espacio aéreo al sur de la isla de Qeshm.

Según el comunicado, la aeronave no tripulada ha quedado bajo el control de las fuerzas iraníes y ha sido obligada a aterrizar completamente intacta, en el marco de las operaciones del CGRI contra el equipamiento militar del Ejército estadounidense agresor.

La nota ha añadido que, con la captura de este dron, el número de aeronaves no tripuladas MQM-170 estadounidenses incautadas por Irán asciende a nueve.

“La continuidad de la destrucción y captura de equipamiento militar avanzado estadounidense demuestra que las cifras de pérdidas del Comando Central de Estados Unidos (Centcom) han aumentado hasta tal punto que, aparentemente, sus propios comandantes ya no son capaces de llevar la cuenta”, ha señalado el comunicado.

El Departamento de Relaciones Públicas del CGRI ha agregado que los destacados oficiales de la Fuerza Aeroespacial del CGRI han demostrado una vez más que sus conocimientos tecnológicos autóctonos y su capacidad de innovación en el ámbito de la guerra electrónica permiten contrarrestar la supuesta superioridad tecnológica de Estados Unidos, que no garantiza la invulnerabilidad de sus equipos militares.

El comunicado ha subrayado que el cielo de Irán no será un campo de pruebas para los agresores y ha advertido a Estados Unidos de que cualquier movimiento hostil recibirá una contundente respuesta de los defensores del país.

Desde el inicio de la guerra de agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero de 2026, las Fuerzas Armadas iraníes han interceptado y derribado numerosos aparatos aéreos estadounidenses e israelíes, incluidos drones de reconocimiento y aviones de combate. En este contexto, la República Islámica ha recurrido a sus capacidades de guerra electrónica para neutralizar aeronaves no tripuladas de EE.UU. e incluso obligarlas a aterrizar intactas, sin necesidad de destruirlas.

El CGRI ha anunciado en varias ocasiones la interceptación y captura de estos aparatos. El 2 de noviembre, informó de la captura de otros dos drones MQM-170 estadounidenses al sur de la isla de Qeshm, mediante operaciones de guerra electrónica de su Fuerza Aeroespacial. Posteriormente, el 5 de noviembre, comunicó la captura de otro ejemplar en la misma zona. Estos episodios se suman a las interceptaciones de otros aparatos de este modelo por parte de la Armada iraní en las proximidades del estrecho de Ormuz, en el marco de las operaciones defensivas del país frente a las incursiones aéreas estadounidenses.