Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El estudio de la organización británica Parents Against Antisemitism (PAA), realizado entre el 13 y el 28 de octubre, recogió las respuestas anónimas de 160 padres y familias judías.

El 96 % de los encuestados expresó preocupación por el antisemitismo o la hostilidad hacia los estudiantes judíos; el 66 % se mostró extremadamente preocupado.

El 79 % situó este factor entre los tres más importantes al elegir universidad, una cifra ligeramente superior a la de la reputación académica (78 %).

El 93 % considera que la hostilidad influiría en su elección. El 42 % descartaría por completo una institución de gran prestigio con un problema significativo de antisemitismo, y el 51 % sería menos propenso a elegirla.

Algunos aspirantes judíos ya eliminan de sus solicitudes referencias como sus conocimientos de hebreo o su participación en organizaciones de la comunidad judía.

Un portavoz de PAA afirmó que las familias judías no deberían verse obligadas a ocultar su identidad durante el proceso de admisión ni a preguntarse si las universidades serán espacios seguros.

Fuente: Agencia Judía de Noticias (AJN) y encuesta de Parents Against Antisemitism (PAA).