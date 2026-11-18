Según el comunicado del ejército de Irán, los drones de combate destructivos alcanzaron los sistemas de defensa Patriot y los lanzadores de drones y misiles de las fuerzas estadounidenses en la base aérea de Ali Al-Salem, considerada una de las instalaciones más importantes de Estados Unidos en la región, centro principal de transporte aéreo y puerta de entrada de fuerzas militares a Asia Occidental, y que desempeña un papel central en la estrategia militar y logística del ejército estadounidense en la zona.

El Ejército iraní subrayó en su comunicado que “no nos inclinamos ante ningún poder en la defensa de Irán, y nuestra respuesta a cualquier amenaza y agresión será contundente, demoledora y sin limitaciones geográficas”.

El ataque se produce en un contexto de máxima tensión regional, con el estrecho de Ormuz bloqueado, la guerra en curso y una escalada de acciones militares que ha llevado a Irán a responder con firmeza a las medidas bélicas de Estados Unidos y sus aliados en Asia Occidental.