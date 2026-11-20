La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés), una agencia independiente del poder legislativo dentro del Gobierno federal, advirtió en un informe publicado el jueves que la guerra contra Irán agravó las deficiencias en las reservas de municiones de las Fuerzas Armadas estadounidenses y dificultó los esfuerzos del Departamento de Guerra de EE.UU. (Pentágono) para reponerlas.

Según el documento, aunque el Pentágono adoptó medidas para aumentar la producción de armamento, todavía carece de un plan integral que permita recuperar sus reservas y vincular la fabricación de municiones y los fondos destinados a ella con las necesidades reales de las fuerzas armadas.

El informe, elaborado a petición del Congreso, advirtió de que la guerra contra Irán puso de manifiesto las deficiencias que ya existían en los arsenales estadounidenses y los problemas de la industria de defensa para responder a las necesidades militares. La GAO consideró que las medidas adoptadas hasta ahora no bastan para resolver estas carencias.

La investigación también señaló que no existe una coordinación adecuada entre los niveles de producción de armamento y los requerimientos reales de las distintas ramas militares. En ausencia de una estrategia general, el Pentágono y los servicios militares suelen reaccionar ante las crisis y los acontecimientos internacionales, en lugar de planificar sus necesidades a largo plazo.

Entre los sistemas de armamento cuya disponibilidad generó preocupación figuran los misiles de crucero Tomahawk y los interceptores del sistema de defensa antiaérea Patriot. La guerra contra Irán intensificó las inquietudes sobre la capacidad de Washington para reponer este tipo de municiones. En este contexto, la directora de la GAO, Diana Moldafsky, declaró al diario estadounidense The Washington Post que las investigaciones de su organismo confirmaron que la guerra contra Irán agravó las carencias de municiones, un problema que persistía desde años anteriores. Añadió que el Pentágono no refutó las conclusiones del informe.

La GAO cuestiona la falta de coordinación en el Pentágono

En otra parte del documento, la GAO criticó que el Pentágono no designara una oficina o entidad específica con autoridad para dirigir y supervisar las medidas destinadas a recuperar las reservas de municiones. Según el organismo, esta falta de responsabilidades claramente definidas puede dificultar el seguimiento de los avances y retrasar la solución del problema.

La oficina también subrayó que este organismo militar estadounidense debe establecer objetivos a largo plazo, definir estrategias para alcanzarlos y fijar indicadores que permitan evaluar los resultados. Además, recomendó mejorar los mecanismos de control y conciliación periódica de los datos sobre las existencias de armamento. El informe recordó que los arsenales estadounidenses ya afrontaban presiones antes del conflicto con Irán. Entre los factores que contribuyeron a reducir las reservas figuró el suministro de ayuda militar a países aliados, incluido Ucrania.

La GAO concluyó que, sin una estrategia coordinada que vincule la producción y la financiación de armamento con las necesidades reales de las Fuerzas Armadas, el Pentágono seguirá teniendo dificultades para corregir las deficiencias de sus arsenales.

La advertencia sobre las deficiencias en los arsenales estadounidenses se produce después de que diversos análisis e informes ya alertaran del elevado consumo de misiles durante la guerra contra Irán. El analista estadounidense Stephen Semler afirmó el pasado octubre que Washington utilizó alrededor de 1800 interceptores Patriot en siete meses de conflicto, una cifra superior al total empleado entre septiembre de 2001 y mayo de 2020, según su análisis de documentos presupuestarios e informes de prensa.

Asimismo, durante la agresión estadounidense-israelí contra Irán, el Pentágono desplegó más de 200 interceptores THAAD, casi la mitad de su arsenal mundial, para proteger objetivos israelíes, según informó The Washington Post en el mayo. Los buques de guerra estadounidenses en el Mediterráneo oriental también dispararon más de 100 interceptores Standard Missile-3 y Standard Missile-6.