La ministra española de Juventud e Infancia, Sira Rego, se preguntó cómo era posible que nadie hubiera hecho nada para impedir que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a quien calificó de “genocida” y “criminal de guerra”, interviniera en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, el pasado mes de septiembre.

Rego realizó estas declaraciones durante una reunión celebrada el jueves en Madrid, capital española, sobre el caso del activista estadounidense Fergie Chambers, detenido en Ibiza el pasado 10 de julio en virtud de una orden de Interpol, acusado de delitos de blanqueo de capitales presuntamente vinculados al Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), así como de participar en una protesta contra una empresa israelí.

La funcionaria española contrapuso esta situación de “impunidad” al escrutinio al que se somete a quienes apoyan la causa palestina. “Ya no estamos en tiempos de grises. Estamos en tiempos en los que nos estamos jugando las democracias, los derechos humanos y muchísimas libertades”, apostilló.

Rego denunció que un genocidio se prolonga cuando existe una comunidad internacional “que mira hacia otro lado” y potencias como Estados Unidos financian el suministro de armamento para “aniquilar a un pueblo” y “destruir vidas”.

Por último, advirtió de que “después de lo ocurrido en Gaza, todo es posible” y subrayó que la decencia y la ética exigen asumir un compromiso. “Yo sí me comprometo”, agregó.

En la primera quincena de septiembre, los activistas se movilizaron en España para reclamar a Madrid que rechace la extradición a EE.UU. del activista Fergie Chambers, detenido por su apoyo humanitario en Gaza.

Desde el pasado octubre de 2023, Israel ha asesinado a más de 74 715 palestinos y otras 176 139 personas han resultado heridas por las agresiones israelíes. También, Tel Aviv ha destruido alrededor del 90 % de la infraestructura del territorio.

