Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El régimen de Al Jalifa no logró sofocar el movimiento popular, y sus grupos mercenarios tampoco pudieron impedir que la ira pública se renovara; una indignación popular que ha vuelto a encenderse tras el anuncio de las injustas sentencias de cadena perpetua contra los ulemas.

Desde el lunes 16 de noviembre de 2026, Baréin sigue ardiendo en duelo por estos ulemas. Furiosas manifestaciones han recorrido todo el país, en zonas como Sitra, Nabih Saleh, Barbar, Al-Markh, Abu Saiba, Saar, Al-Hamala, Bilad al-Qadim, Sanabis, Arad, Buri, Jannusan, Al-Aker, la capital, Manama, Al-Diraz, Al-Maqsha, Shahrakan, Bani Jamra, Karzakan y muchas otras ciudades y localidades.

Los manifestantes, con consignas revolucionarias, han expresado su firme rechazo a estas sentencias opresivas y han exigido la liberación inmediata e incondicional de los ulemas.

Mientras los grupos mercenarios del régimen jalifí se movilizaban en diversas zonas, los revolucionarios llevaron a cabo varias acciones y se hicieron presentes en el terreno. Se produjeron enfrentamientos entre los revolucionarios y dichos grupos, lo que evidenció el grado de indignación popular en defensa de los ulemas. Asimismo, los manifestantes lograron bloquear numerosas calles mediante fuegos y neumáticos quemados.

Además de estas acciones, el eco del takbir resonó en muchas ciudades para hacer temblar el trono del déspota «Hamad bin Isa Al Jalifa» y subrayar que, en el camino de la religión y de la defensa de los ulemas, no habrá ningún tipo de componenda.