Citando el canal de televisión NTV, la gente de la isla de Sitra, en Bahréin, en respuesta al llamamiento del ayatolá Sheij Isa Qasem, líder de los chiíes de ese país, rompió el asedio impuesto por las fuerzas de Al Jalifa y, coreando consignas como “¡Labbaik ya Isa Qasem!”, celebró amplias protestas.

Los revolucionarios bahreiníes celebraron también otras protestas similares contra el régimen de Al Jalifa y sus políticas, y estas protestas continúan en Bahréin.

Los videos publicados muestran que los manifestantes llevan en las manos imágenes del ayatolá Sheij Isa Qasem y de otros clérigos chiíes bahreiníes condenados a largas penas de prisión, y corean consignas contra las políticas del régimen de Bahréin. En sus consignas, exigieron la libertad de los detenidos y prisioneros.