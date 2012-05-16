Agencia de Noticias de Ahlul Bait (ABNA) - Mohamad Dehgan declaró que Arabia Saudí no está autorizado a violar la integridad territorial de Bahréin, o manipular su infraestructura política.

Los gobernantes de Bahréin, a su vez, no están autorizados a vender su país o dejar a los demás interferir en los asuntos internos del país, señaló.

Los países de la región, junto con las Naciones Unidas deben ser sensibles con el tema de la injerencia en los asuntos internos del país, pues allanaría el camino para interferir en los asuntos internos de otros países en la región del Golfo Pérsico, añadió.

Los países de la zona deben entender que si descuidan esa cuestión y permiten que Arabia Saudí viole la integridad territorial de Bahréin y su independencia, otros casos podrían sucederse en otros países de la región del Golfo Pérsico.

Rusia y otros países deben adoptar una política clara en el tratamiento de esa cuestión, afirmó, añadiendo que la República Islámica de Irán como una nación que busca la justicia, presentará una queja contra la política de Arabia Saudí, considerando que no podrá alcanzar sus siniestros objetivos.

Las autoridades de seis países (Bahréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos) integrantes del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico (CCG) se reunieron el lunes en la capital saudí, Riad, para tratar sobre todo el plan del país anfitrión que busca unificar Bahréin a su territorio.

No obstante, la cadena televisiva Al Alam, informó de la postergación del anuncio de la formación de un bloque entre los países litorales del Golfo Pérsico en la próxima reunión del CCG en Manamá, capital de Bahréin.

Asimismo, el pueblo bahreiní salió a las calles el domingo y el lunes para rechazar la propuesta que constituye una clara violación a la soberanía de su país.

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