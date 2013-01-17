Palestina: “Hamas y Fatah Fijan para Enero la Esperada Reconciliación”

Agencia de Noticias de Ahlul Bait (ABNA) — Las delegaciones de las facciones rivales palestinas se reunieron en El Cairo y acordaron un calendario que comienza a finales de este mes, dijo Azzam Al Ahmad, negociador jefe de Fatah.

“Estamos de acuerdo en los mecanismos y el calendario para poner fin a la división. Lo más importante es la reanudación de las operaciones de la Comisión Electoral Central (CEC) en la Franja de Gaza el 30 del mes a más tardar y después en Cisjordania,” dijo.

También se reanudarán las conversaciones para la formación de un gobierno provisional no partidista antes de las elecciones.

Los dos movimientos palestinos firmaron el acuerdo en mayo de 2011, pero su aplicación se ha interrumpido varias veces a causa de diversas disputas y la oposición de la entidad sionista y EEUU.

© 2005-2013 AhlulBait News Agency (Agencia de Noticias de Ahlul Bait). Todos los derechos reservados. Se autoriza la reproducción, traducción o distribución de esta noticia sin modificar el contenido y citando la fuente ABNA.ir y el autor.