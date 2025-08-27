Informe fotográfico | Ceremonia de sustitución de la bandera del santuario del Imam Reza (P) en vísperas del mes de Rabi‘ al-Awwal
Según informó la Agencia de Noticias Internacional Ahlul-Bayt (ABNA), en vísperas del mes de Rabi‘ al-Awwal y al concluir los dos meses de duelo de Muharram y Safar, la bandera de la cúpula sagrada y el manto del santuario del Imam Reza (P) fueron reemplazados en la mañana del miércoles 27 de agosto de 2025 (5 de Shahrivar de 1404), en presencia de los servidores del Santuario Sagrado de Mashhad.
27 agosto 2025 - 17:45
Código para noticias: 1721165
Su comentario