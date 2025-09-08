Informe fotográfico | 39.º Congreso Internacional de la Unidad Islámica – 2

Según informó la Agencia Internacional de Noticias Ahl al-Bayt (ABNA), el 39.º Congreso Internacional de la Unidad Islámica comenzó hoy lunes 17 de Shahrivar de 1404 (8 de septiembre de 2025) en el Salón de Reuniones de los Líderes, con la presencia de Masoud Pezeshkian, presidente, y un grupo de eruditos del mundo islámico. En este congreso participan más de 80 invitados internacionales y 210 invitados nacionales. Además, se han aceptado 148 artículos de los 392 enviados para su presentación en la conferencia. El congreso se llevará a cabo durante tres días, del 17 al 19 de Shahrivar, bajo la organización de la Asamblea Mundial para la Armonización de las Sectas Islámicas, con el lema: «El Profeta de la Misericordia y la Umma Unida».

Código para noticias: 1725088