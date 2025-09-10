Informe fotográfico | Colocan pancartas conmemorativas del nacimiento del Profeta Muhammad en el santuario de Razavi

Según informó la Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA), con motivo del aniversario del nacimiento del Santo Profeta Muhammad (la paz sea con él) y del Imam Ja'far al-Sadiq (la paz sea con él), se instalaron pancartas conmemorativas en los patios y salones del sagrado Santuario del Imam Reza (la paz sea con él) en Mashhad.

