Informe fotográfico | Ceremonia de bienvenida al caravan simbólica de la llegada de la Santísima Masumeh (la paz sea con ella) a Qom

Según informó la Agencia Internacional Ahlul-Bayt (ABNA), con motivo del vigésimo tercer día del mes de Rabi' al-Awwal, aniversario de la llegada de la Santísima Fátima Masumeh (la paz sea con ella) a la ciudad sagrada de Qom, se llevó a cabo esta mañana, martes 16 de septiembre de 2025, la ceremonia de bienvenida al caravan simbólica de este histórico y espiritual acontecimiento, con la participación masiva de fieles, peregrinos y servidores de la santa.

