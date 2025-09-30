Informe fotográfico | Ceremonia del primer aniversario del martirio de Sayyed Hassan Nasrallah en Dahieh, Beirut
Según informó la Agencia Internacional de Noticias AhlulBayt (ABNA), la ceremonia en conmemoración del primer aniversario del martirio de Sayyed Hassan Nasrallah y Sayyed Hashem Safieddine, Secretarios Generales del Movimiento Hezbollah de Líbano, se llevó a cabo el sábado 26 de septiembre de 2025, con la participación de una gran multitud de ciudadanos libaneses y simpatizantes de la Resistencia en la zona de Dahieh Sur, en la ciudad de Beirut, capital del Líbano.
