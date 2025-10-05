Voluntarios de "¿Quién es Hussain?" en Argentina participan en la Peregrinación de Luján y atienden a peregrinos católicos

Cada octubre, miles de personas participan en la Peregrinación de Luján, el mayor evento católico de Argentina, recorriendo hasta 70 kilómetros. En su 51.º aniversario, los voluntarios de “¿Quién es Hussain?” y del grupo Acción Islámica Argentina se suman para asistir a los peregrinos y presentar la figura del Imam Hussain (A.S.).

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Cada año, en octubre, miles de personas se reúnen para la Peregrinación de Luján, el mayor evento católico de Argentina, celebrado en el distrito de Luján, a 70 km de la ciudad de Buenos Aires. Este importante acontecimiento tiene lugar una vez al año para conmemorar la primera aparición de la Virgen María, registrada en 1910. Este año se celebra el 51.º aniversario y, aunque es una fecha católica, no todos los peregrinos lo son. Es un evento abierto a cualquiera que quiera participar, incluso aquellos que lo utilizan como un desafío personal.

La peregrinación se realiza mayormente a pie, aunque algunos prefieren ir en bicicleta, patineta o corriendo. Es una larga distancia: aproximadamente 70 kilómetros —similar a ir desde Ciudad de México a Toluca o desde Los Ángeles a Newport Beach.

Por otro lado, hay personas que participan específicamente como voluntarios para ayudar a los peregrinos en tareas de asistencia o apoyo. Este año, el evento se llevará a cabo los días 4, 5 y 6 de octubre, comenzando el día 4 a las 18:00 horas y finalizando el día 6 a las 8:00 horas.

En este evento católico, los voluntarios de “¿Quién es Hussain?” junto con el grupo Acción Islámica Argentina participan, primero, para servir a los peregrinos y, segundo, para dar a conocer al Imam Hussain (A.S.).