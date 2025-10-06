Informe fotográfico | Instantáneas de la devoción de los peregrinos bajo la sombra de la dorada cúpula del Imam Alí (la paz sea con él)
Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Desde las altas torres hasta los patios llenos de plegarias, el santuario del Imam Alí (la paz sea con él) siempre refleja la grandeza divina. Estas imágenes muestran el ambiente espiritual de los peregrinos que, desde distintos lugares, llegan a Najaf para renovar su fe y acercarse a la verdad.
6 octubre 2025 - 14:14
fuente: Abna24
