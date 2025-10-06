Informe fotográfico | Amplias manifestaciones pro-Palestina en Francia e Irlanda contra los crímenes del régimen israelí

Según informó la Agencia Internacional de Noticias AhlulBayt (ABNA), en el marco de la creciente ola de apoyo mundial al pueblo palestino, cientos de simpatizantes de la resistencia en la ciudad de París y en distintas regiones de Irlanda realizaron concentraciones de protesta para condenar los crímenes del régimen israelí. Con consignas como «El genocidio de Israel debe terminar» y «Sanciones al régimen de apartheid», exigieron a sus gobiernos una acción inmediata.

Código para noticias: 1735584