Informe fotográfico | Reconocido clérigo chiíta argentino asiste a conferencia de prensa en Buenos Aires sobre la liberación de los detenidos de la F
El lunes 6 de octubre se llevó a cabo una conferencia de prensa en A.T.E. de Buenos Aires, Argentina, exigiendo la liberación de todos los detenidos y secuestrados de la Flotilla Sumud, especialmente de los tres miembros argentinos. El destacado clérigo chiíta argentino, Sheikh Muhsen Ali, estuvo presente junto con delegados de varios partidos políticos, así como líderes sociales y movimientos de derechos humanos. La condena a Israel es universal, ¡y nuestro pueblo se mantiene firme en solidaridad!
8 octubre 2025 - 00:19
fuente: Abna24
