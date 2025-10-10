Informe fotográfico | Instalación de la puerta de la Qibla en el santuario del Abbas ibn 'Alí (la paz sea con él)

El Departamento de Fabricación de Rejas y Puertas del Sagrado Santuario del Abbas ibn Ali (la paz sea con él) ha iniciado la instalación de la puerta de la Qibla en el santuario, tras completar las etapas de restauración y dorado. El trabajo de restauración incluyó el desmontaje completo de la puerta y una inspección exhaustiva de todas sus partes metálicas y decorativas para identificar y tratar los componentes dañados según los más altos estándares de artesanía fina. Los procesos de restauración y dorado se llevaron a cabo con el máximo cuidado para garantizar la preservación de la identidad original y la estética de la puerta, y para restaurar su lustre digno de su estatus venerado.

