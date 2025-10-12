Informe fotográfico | El miembro de la Asamblea de Expertos, **Ayatollah Beheshti**, realiza una visita oficial a la Agencia de Noticias Abná

Según informó la Agencia de Noticias Abná, el Ayatollah Ahmad Beheshti, representante de la provincia de Fars en la Asamblea de Expertos de Irán, visitó la redacción de la Agencia Internacional de Noticias AhlulBayt (ABNA) la mañana del sábado 11 de octubre de 2025. Durante su visita, el Ayatollah Beheshti fue informado sobre las actividades de la agencia y posteriormente se dirigió a sus periodistas, subrayando el papel fundamental de los medios de comunicación en las circunstancias actuales.

Código para noticias: 1737957 fuente: Abna24