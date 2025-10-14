Informe fotográfico | Marcha multitudinaria en Caracas: Venezuela rinde homenaje a la resistencia indígena

Según informó la Agencia de Noticias ABNA, miles de venezolanos se reunieron este domingo en Caracas para rendir homenaje a los pueblos originarios que resistieron la colonización española. La marcha, acompañada de expresiones artísticas, representaciones tradicionales y cantos locales, se convirtió en un símbolo de unidad nacional y de preservación de la cultura indígena.

Código para noticias: 1738552 fuente: Abna24