Informe fotográfico | Marcha multitudinaria en Caracas: Venezuela rinde homenaje a la resistencia indígena

Según informó la Agencia de Noticias ABNA, miles de venezolanos se reunieron este domingo en Caracas para rendir homenaje a los pueblos originarios que resistieron la colonización española. La marcha, acompañada de expresiones artísticas, representaciones tradicionales y cantos locales, se convirtió en un símbolo de unidad nacional y de preservación de la cultura indígena.

14 octubre 2025 - 15:03
Código para noticias: 1738552
fuente: Abna24

Fotos cortesía de: Triasfrank

