Informe fotográfico | Manifestantes en apoyo a Palestina y Venezuela protagonizan un ataque contra la Embajada de Estados Unidos en Bogotá

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Durante las protestas contra las políticas de Donald Trump, que comenzaron hace varios días frente a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, capital de Colombia, cuatro agentes de policía resultaron heridos el viernes tras ser alcanzados por disparos y explosivos. Estas manifestaciones, convocadas por representantes de comunidades indígenas y diversos movimientos sociales en apoyo a Palestina y Venezuela y en rechazo a las políticas de Washington, habían sido planificadas como una concentración pacífica, pero derivaron en enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad apostadas frente a la sede diplomática estadounidense.

