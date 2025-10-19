Informe fotográfico | Imágenes de la celebración solemne de la Du'a al-Nudba en el Santuario Sagrado Abbasí

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La mañana del viernes 17 de octubre, el rito espiritual de la recitación de la Du'a al-Nudba fructífera se llevó a cabo con la amplia presencia de fieles en el patio puro de Al-'Abbas (la paz sea con él). Este acto de adoración, con la participación de un gran número de peregrinos del Imam al-Husayn (la paz sea con él) y de su amado hermano Al-'Abbas (la paz sea con él), impregnó el patio puro abbasí de un ambiente de profunda espiritualidad.

Código para noticias: 1740224 fuente: alkafeel