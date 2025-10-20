Informe fotográfico | Finalizada la reconstrucción de la mezquita Yami‘ Masjid Sajjádia en Shikarpur, Pakistán

La reconstrucción de la mezquita Yami‘ Masjid Sajjádia, ubicada en la aldea de Lodrah, en el distrito de Shikarpur, provincia de Sindh (Pakistán), ha sido completada con éxito. El proyecto se llevó a cabo bajo el patrocinio del erudito religioso Allama Sayyid Sajid Ali Naqvi y la supervisión del Allama Dr. Shabbir Hassan Maisami, secretario general central. Tras su ampliación, la mezquita ahora cuenta con mayor capacidad para recibir a un número más amplio de fieles durante las oraciones del viernes.

