Informe fotográfico |Con la llegada del invierno, se inician los trabajos de mantenimiento en los toldos del patio central de Bayn al-Haramayn

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Departamento del Área Entre los Dos Santuarios Sagrados del Santuario Sagrado de Al-Abbas (la paz sea con él) ha dado comienzo a las labores de mantenimiento en los toldos del atrio central de la zona sagrada. El señor Aqil Amer, integrante de dicho departamento, ha manifestado que estos toldos están destinados a ofrecer asiento a los peregrinos que acuden en visita a los dos santuarios sagrados, al tiempo que proporcionan un espacio idóneo para la realización de actos devocionales durante su peregrinación.

