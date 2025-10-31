Informe fotográfico | Encuentro del comandante del Cuerpo Mohammad Rasulullah de Teherán con el Gran Ayatolá Abdollah Javadi Amoli

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El comandante del Cuerpo Mohammad Rasulullah de la Gran Teherán, acompañado de un grupo de sus vicecomandantes y funcionarios de esta institución, se reunió y conversó esta tarde de hoy, jueves 30 de octubre de 2025, con el Gran Ayatolá Abdollah Javadi Amoli en su despacho.

Código de noticia: 1744834 fuente: Abna24