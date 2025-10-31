Informe fotográfico | Encuentro del comandante del Cuerpo Mohammad Rasulullah de Teherán con el Gran Ayatolá Abdollah Javadi Amoli
Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El comandante del Cuerpo Mohammad Rasulullah de la Gran Teherán, acompañado de un grupo de sus vicecomandantes y funcionarios de esta institución, se reunió y conversó esta tarde de hoy, jueves 30 de octubre de 2025, con el Gran Ayatolá Abdollah Javadi Amoli en su despacho.
31 octubre 2025 - 23:19
Código de noticia: 1744834
fuente: Abna24
