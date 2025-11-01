Informe fotográfico | Voluntarios del equipo «Who Is Hussain?» en Londres lanzaron una campaña de recolección de alimentos por el Mes de la Historia N

El Mes de la Historia Negra es un mes conmemorativo observado anualmente que se originó en los Estados Unidos, donde también se conoce como Mes de la Historia Afroamericana. Comenzó como una forma de recordar eventos y personas importantes de ascendencia subsahariana africana y afrocaribeña, inicialmente durando una semana antes de convertirse en una observación de un mes completo desde 1970. Se celebra en febrero en los Estados Unidos y Canadá, donde ha recibido reconocimiento oficial de los gobiernos, y más recientemente también se ha celebrado en Irlanda y el Reino Unido, donde se observa en octubre. De Wikipedia.

Código de noticia: 1745380 fuente: Abna24