Informe fotográfico | Encuentro de estudiantes de secundaria y universitarios con el Líder de la Revolución Islámica

Un grupo de estudiantes de secundaria y universitarios de todo el país se reunió en la mañana de este lunes, 3 de noviembre de 2025, con el Líder Supremo de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Jamenei (que Dios prolongue su vida), en el Hosseiniyeh del Imam Jomeini (la paz sea con él), con motivo del 13 de Aban.

Código de noticia: 1746297 fuente: Abna24