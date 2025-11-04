Informe fotográfico | El Departamento de Fabricación de Ventanas realiza trabajos de mantenimiento en la reja del santuario de los imames al-Yawadayn

Según informó la Agencia de Noticias Ahl al-Bayt (ABNA), el Departamento de Fabricación de Ventanas y Puertas de los Santuarios Sagrados perteneciente al santuario sagrado de al-Abbas llevó a cabo trabajos de mantenimiento en la reja del santuario de los imames al-Kazim y al-Yawad (PB). El jefe del departamento, Sayyid Nazem al-Gharabi, declaró que “los trabajos de mantenimiento se realizaron conforme a un plan previamente establecido, con el objetivo de devolver el brillo original a los grabados y adornos de la reja del santuario puro de los imames al-Kazim y al-Yawad (PB)”.

Código de noticia: 1746723 fuente: Abna24