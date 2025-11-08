Informe fotográfico | La escasez de tiendas y alimentos en Gaza alarma ante la llegada del invierno

Según informó la Agencia de Noticias Abná, las organizaciones humanitarias han anunciado que, a pesar de que han pasado casi cuatro semanas desde el alto el fuego, la cantidad de ayuda que llega a Gaza sigue siendo mínima. Los habitantes de la región continúan enfrentando una grave hambruna y escasez de recursos esenciales. A medida que las tiendas temporales se deterioran y se aproxima el clima más frío, el riesgo de un agravamiento de la crisis humanitaria aumenta significativamente.

