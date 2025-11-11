Informe fotográfico | Reunión de judíos sudafricanos por una Palestina libre en la mezquita de Claremont en Ciudad del Cabo

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): los judíos de Sudáfrica, en apoyo a una Palestina libre, fueron anfitriones de una ceremonia de Shabat interreligiosa en la mezquita principal de la calle Claremont Main Road en Ciudad del Cabo. El profesor Steven Friedman enfatizó que los judíos auténticos, frente a los judíos sionistas, están recuperando su lugar y afirmando su posición legítima en el discurso público. Fue un acontecimiento excepcionalmente bello, en el que personas de diferentes confesiones se reunieron para celebrar su humanidad compartida.

