En un momento donde la alegría se fundió con la determinación, y el aroma de la resiliencia se elevó desde el suelo de nuestra orgullosa localidad, Bani Hayyan (sur del Líbano) reabrió las puertas de la vida al inaugurar el Centro de Jardín Público y Campo de Fútbol Mini del Club Cultural y Social. Este espacio había sido objetivo de la traicionera mano del enemigo sionista en su reciente agresión, intentando quebrar el espíritu de esta noble tierra y su gente. Pero como siempre, su gente no se inclinó ante la destrucción. Se mantuvieron erguidos, ejercieron esfuerzos sinceros y creyeron que la voluntad del pueblo no puede ser derrotada, y que la vida puede resurgir nuevamente de debajo de los escombros. La gente de la región reabre este centro no meramente como un espacio recreativo, sino como un símbolo de resiliencia y voluntad inquebrantable.

