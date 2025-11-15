Informe fotográfico |Exposición de los logros de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): con motivo de la Semana Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, se inauguró una exposición de los logros de esta fuerza en el Parque de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de la Guardia en la ciudad de Teherán. En esta muestra, los múltiples avances de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia en los ámbitos misilístico, de defensa antiaérea, de drones, operaciones aéreas y espaciales desde su creación hasta la fecha se exhibieron al público general.

