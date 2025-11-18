Informe fotográfico | Pacientes palestinos tratados en Jerusalén Oriental se preparan para regresar a la Franja de Gaza

Los pacientes palestinos trasladados a hospitales en Jerusalén Oriental para recibir atención médica especializada, tras completar su tratamiento, están a punto de regresar a la Franja de Gaza.

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):

Este retorno, en medio de condiciones complejas y restricciones de desplazamiento, añade desafíos logísticos significativos al proceso de alta médica de estos enfermos.

La comunidad médica y los organismos de ayuda humanitaria están coordinando esfuerzos para facilitar este paso vital de forma segura, priorizando la precaria situación de salud de quienes retornan y su deseo de reunirse con sus familias en Gaza.