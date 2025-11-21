Informe fotográfico | Fotos: Vicepresidente del Majlis Wahdat-e-Muslimeen de Pakistán visita la Agencia Internacional de Noticias AhlulBayt (ABNA)
Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Hujjat al-Islam Sayyed Ahmad Iqbal Razavi, vicepresidente del Majlis Wahdat-e-Muslimeen de Pakistán, el miércoles 19 de noviembre de 2025, visitó la redacción de la agencia. Durante su recorrido por varios departamentos, respondió a las preguntas de los periodistas de ABNA sobre la situación de los musulmanes chiíes en Pakistán y los recientes acontecimientos en el país.
21 noviembre 2025 - 23:21
Código de noticia: 1752762
fuente: Abna24
Su comentario