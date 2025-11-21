Informe fotográfico | Luto de las mujeres por la Señora de los Dos Mundos en el Santuario de la Señora de la Gracia

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La ceremonia de luto por los días fatimíes exclusiva para mujeres, con la conferencia de el Hoyatoleslam Fallahi, director supremo del santuario puro, y la recitación de poemas de poetas de AhlulBayt y la lamentación de Naryman Panahi, se celebró en el pabellón de la Excelencia Fátima al-Zahra (P) del santuario puro de la Excelencia Fátima Masuma (la paz sea con ella).

