Informe fotográfico | Primera noche de duelo en las vísperas fatimíes con la presencia del Líder de la Revolución

La primera noche de la ceremonia de duelo en las vísperas del martirio de la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella), en la velada del sábado (21 de noviembre de 2025), con la presencia de Su Eminencia el ayatolá Sayyid Alí Jamenei (que Dios prolongue su vida), Líder Supremo de la Revolución Islámica, y de miles de personas de diversos estratos sociales, se celebró en la Husayniyya del Imam Jomeini (que la paz sea con él).

Código de noticia: 1752964 fuente: Abna24