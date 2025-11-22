Informe fotográfico | Segunda noche de las ceremonias de duelo por el martirio de la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella) con la presencia

La segunda noche de las ceremonias de duelo por los días del martirio de la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella), en la tarde del sábado (22 de noviembre de 2025), se celebró con la presencia de Su Eminencia el Ayatolá Sayyid Alí Jamenei (que Dios prolongue su vida), Líder Supremo de la Revolución Islámica de Irán, y miles de personas de diversos estratos sociales en la Husayniyah del Imam Jomeiní (que en paz descanse).

Código de noticia: 1753205 fuente: Abna24