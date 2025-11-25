Informe fotográfico |Cuarta noche de luto por el martirio de Fátima al-Zahra (P) con el Líder Supremo, Ayatolá Jamenei

La cuarta noche de duelo por el martirio de la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella) se celebró en la velada del lunes (24 de noviembre de 2025) con la presencia de Su Eminencia el Ayatolá Sayyid Alí Jamenei, Líder Supremo de la Revolución Islámica de Irán (que Dios prolongue su vida), y miles de dolientes fatimíes de diversos estratos sociales, en la Husayniyah del Imam Jomeini (que la paz sea con él).

Código de noticia: 1753981 fuente: Abna24