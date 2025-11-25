Informe fotográfico | Ceremonia de duelo en honor a la Excelencia Fátima al-Zahra (PB) realizada en el Santuario Sagrado de Shahcheragh, en Shiraz

La ceremonia de la procesión de laleh de los servidores del Santuario Puro de Shah Cheragh (la paz sea con él) se llevó a cabo la tarde del martes 24 de noviembre de 2025, coincidiendo con la víspera del martirio de la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella), con la presencia de peregrinos y residentes locales.

Código de noticia: 1754005 fuente: Abna24