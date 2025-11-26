Venezuela
Informe fotográfico | Venezolanos marchan masivamente en Caracas contra la agresión de EE.UU. y en defensa de Maduro y la soberanía
Miles de venezolanos, junto a militares y policías, llenaron este martes las calles de Caracas y otras ciudades en una gran marcha cívico-militar para rechazar el despliegue naval estadounidense en el Caribe y la designación del supuesto “Cartel de los Soles” como organización terrorista, medida calificada por Caracas como pretexto para una intervención.
26 noviembre 2025 - 11:47
fuente: Abna24
