Informe fotográfico | el Santuario de Al-Kazimiyya acoge funeral simbólico de la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella)

La santa ciudad de Kadhimiya celebró una procesión fúnebre simbólica por la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella). El evento, organizado por la Secretaría General del santuario, comenzó en la calle Bab al-Murad y concluyó en el patio sagrado, impregnando la atmósfera de reverencia y dolor mientras los creyentes conmemoraban su martirio.

Código de noticia: 1755086 fuente: Abna24