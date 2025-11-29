Informe fotográfico | Evento Cultural del Imam Reza (P) se celebra en Mashhad

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Evento Cultural del Imam Reza (P) fue organizado para brindar servicios culturales y sociales con la participación de organizaciones de base. El programa se desarrolló del 24 al 28 de noviembre de 2025, con diversos stands dedicados a niños y jóvenes, estudiantes universitarios, eruditos seminarios, mujeres, medios y ciberespacio, así como discusiones sobre la Revolución Islámica. El evento tuvo lugar en el Eivan Vali-Asr en el patio Sahn Payambar Azam (la paz sea con él y su familia) del santuario sagrado del Imam Alí ibn Musa ar-Rida (la paz sea con él) en Mashhad.

