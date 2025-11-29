Informe fotográfico | Las protestas pro-Palestina paralizan Italia y alteran vuelos y servicios ferroviarios

Italia vivió una huelga general y manifestaciones masivas contra el gobierno de Giorgia Meloni, que paralizaron vuelos y servicios de tren. Las protestas en Turín, Génova, Venecia y otras ciudades expresaron solidaridad con Palestina y Gaza, con activistas que corearon consignas contra Estados Unidos e Israel y criticaron el gasto militar. Rabinos antisionistas también se sumaron a las marchas pro-Palestina. El sindicato USB anunció nuevas movilizaciones para el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.

Código de noticia: 1755346 fuente: Abna24