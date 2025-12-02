Informe fotográfico | Decenas de visitantes experimentan el Islam en la Mezquita Al-Tawhid en Buenos Aires, Argentina

Durante 'La Noche de los Templos', casi un centenar de visitantes acudieron a la Mezquita Al-Tawhid en Buenos Aires, Argentina, experimentando el Islam de primera mano a través del diálogo, el respeto y la hospitalidad. Asimismo, durante esta ceremonia, el renombrado erudito chií sheij Abdulkarim Paz pronunció un discurso para los visitantes.

Código de noticia: 1756745 fuente: Abna24