  1. página de inicio
  2. Servicio de noticias
  3. Imágenes

Argentina

Informe fotográfico | Decenas de visitantes experimentan el Islam en la Mezquita Al-Tawhid en Buenos Aires, Argentina

Durante 'La Noche de los Templos', casi un centenar de visitantes acudieron a la Mezquita Al-Tawhid en Buenos Aires, Argentina, experimentando el Islam de primera mano a través del diálogo, el respeto y la hospitalidad. Asimismo, durante esta ceremonia, el renombrado erudito chií sheij Abdulkarim Paz pronunció un discurso para los visitantes.

2 diciembre 2025 - 14:23
Código de noticia: 1756745
fuente: Abna24

Etiquetas

Su comentario

Usted está respondiendo
Indicio de comentario
captcha