Argentina
Informe fotográfico | Decenas de visitantes experimentan el Islam en la Mezquita Al-Tawhid en Buenos Aires, Argentina
Durante 'La Noche de los Templos', casi un centenar de visitantes acudieron a la Mezquita Al-Tawhid en Buenos Aires, Argentina, experimentando el Islam de primera mano a través del diálogo, el respeto y la hospitalidad. Asimismo, durante esta ceremonia, el renombrado erudito chií sheij Abdulkarim Paz pronunció un discurso para los visitantes.
2 diciembre 2025 - 14:23
Código de noticia: 1756745
fuente: Abna24
Su comentario